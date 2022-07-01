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1 июля 2022, 11:42

Роспотребнадзор отменил все ограничения по коронавирусу

  Юлия Пастух
Граффити о коронавирусе

Фото: Галина Соловьева

Эпидемиологи сняли в России все оставшиеся ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. 93% подтвержденных случаев протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что ситуация с коронавирусом в стране остается на "строгом контроле" ведомства.

Областная газета Свердловской области

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Роспотребнадзор отменил все ограничения по коронавирусу