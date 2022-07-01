COVID-19 за сутки подхватили 98 жителей Свердловской области

Общее число зафиксированных случаев заражения в стране составляет 18 433 394. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по России было зарегистрировано 3 155 новых пациентов с коронавирусом, 98 из которых подтвердили в Свердловской области. Общее число зафиксированных случаев заражения в стране составляет 18 433 394.

Коронавирусом в Москве заболели еще 340 человек, в Санкт-Петербурге — 252, а в Московской области — 201.

За день в российские больницы с инфекцией доставили 1 148 человек. При этом выздороветь удалось 3 388 пациентам, у которых диагностировали ковид. Скончались за сутки 53 человека.

В Свердловской области госпитализирован за день 31 человек, выздоровели еще 99 пациентов. Отметим, что сутками ранее на Среднем Урале был зафиксирован 101 новый случай заражения.