Врачи ГКБ № 14 в Екатеринбурге провели сложную операцию беженке из Мариуполя

Гинекологи смогли удалить субмукозный узел в матке, не повредив при этом сам орган. Фото: Павел Ворожцов

Жительнице Мариуполя, которая бежала к сестре в Екатеринбург, провели сложную органосохраняющую операцию в ГКБ №14. Гинекологи смогли удалить субмукозный узел в матке, не повредив при этом сам орган.

Юлия родилась на юго-востоке Украины. В Мариуполе она работала станочником на машиностроительном заводе "Магма". В свои 37 лет она воспитывает двоих детей.

Первые признаки недомогания проявились в январе — Юлия почувствовала боли в животе. Чуть позже у нее началось сильное маточное кровотечение. В больнице Мариуполя ей поставили диагноз "миома матки" и рекомендовали удалить орган. Операция должна была состояться в конце февраля, однако в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине Юлия решила уехать к сестре в Екатеринбург, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Акушер-гинеколог ГКБ № 14 Мехроджиддин Зайдуллоев сказал, что в екатеринбургской больнице было твердо решено сохранить Юлии матку.

"Случай, конечно, сложный. Как правило, подобного рода операции выполняются планово, но в данной ситуации все оперативное лечение проходило в неотложном порядке. Наша задача заключалась в том, чтобы быстро и безопасно удалить субмукозный узел, не повредив стенки органа, при этом сохранив репродуктивный потенциал", — заявила заведующая гинекологическим отделением Эльвира Шакирьянова.

Юлия уже идет на поправку после операции. Она планирует остаться жить и работать в Екатеринбурге.