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1 июля 2022, 18:10

Глава СКР предложил ввести психологическое тестирование для школьников и студентов

  Юлия Пастух
Александр Бастрыкин

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях для предупреждения преступности среди молодежи.

"Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", — цитирует главу СКР РИА Новости.

Стоит отметить, в конце 2021 года Минобрнауки РФ заявляло о готовности провести социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность учащихся и их склонность к насильственным действиям, согласно выданным правительственной комиссией по профилактике правонарушений рекомендациям.

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Областная газета Свердловской области

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