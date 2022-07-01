Глава СКР предложил ввести психологическое тестирование для школьников и студентов

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях для предупреждения преступности среди молодежи.

"Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", — цитирует главу СКР РИА Новости.

Стоит отметить, в конце 2021 года Минобрнауки РФ заявляло о готовности провести социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность учащихся и их склонность к насильственным действиям, согласно выданным правительственной комиссией по профилактике правонарушений рекомендациям.

Читайте также:

Свердловская полиция подвела итоги профилактической акции для подростков "Твой выбор".