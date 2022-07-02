За сутки в Свердловской области выявили 92 случая COVID-19

97 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 92 человек подтвердили коронавирус.

97 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 15 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 285 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все оставшиеся ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам.