За сутки в Свердловской области выявили 92 случая COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 92 человек подтвердили коронавирус.
97 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 15 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.
В целом по России за сутки зарегистрировали 3 285 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.
Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все оставшиеся ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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