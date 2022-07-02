Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 июля 2022, 13:19

За сутки в Свердловской области выявили 92 случая COVID-19

  Юлия Пастух
Монитор компьютера

97 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 92 человек подтвердили коронавирус.

97 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 15 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 285 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все оставшиеся ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.07.2022, 14:12 / Общество
Universal Pictures заявила об уходе с российского рынка
02.07.2022, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 92 случая COVID-19
02.07.2022, 12:56 / Общество
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары
02.07.2022, 12:11 / Общество
Силовики задержали 50 человек в скандально известном баре столицы Урала
02.07.2022, 11:15 / Экономика
Михаил Мишустин прилетит в Екатеринбург на ИННОПРОМ-2022 4 июля