На Среднем Урале подтвержден еще 91 случай заражения ковидом

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 447 947 случаев заражения. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в Свердловской области выявили 91 нового пациента, подхватившего коронавирус. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 447 947 случаев заражения.

В больницы было доставлено всего шесть человек. При этом за прошедшие сутки побороть инфекцию смогли 94 пациента, а общее количество случаев выздоровления в регионе составляет 435 653.

В Москве за день выявили 371 пациента, в Санкт-Петербурге — 248, а в Московской области — 240.

По всей России зарегистрировали еще 3 080 случаев заболевания, 510 госпитализированных и 2 595 выздоровевших. Скончались за день 47 россиян, у которых был диагностирован коронавирус.

Напомним, что днем ранее по всей стране зарегистрировали 3 285 случаев COVID-19.