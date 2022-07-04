Около 50 школьников из ЛНР и ДНР приедут в Екатеринбург на первую "Университетскую смену"

Фото: Александр Зайцев

В столицу Урала для участия в пилотном проекте Минпросвещения РФ "Университетские смены" приедут около 50 детей из ЛНР и ДНР в возрасте 12–17 лет.

Школьников примет Уральский государственный лесотехнический университет. Его преподаватели имеют большой опыт общения с детьми и готовую, адаптированную образовательную программу, передает мэрия Екатеринбурга.

Для ребят будут доступны экскурсии по историческим местам и музеям города, а также в течение 10 дней они будут изучать экологию, химию, информационные технологии и другие предметы.

Отметим, в целом благодаря проекту "Университетские смены" 10 тысяч детей из ЛНР и ДНР отправятся в образовательные лагеря на базе 40 высших учебных заведений России.

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