Более 41 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

В Екатеринбурге зарегистрировано 14 112 пострадавших от клещей. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 41 195 пострадавших от присасывания клещей (из них 7 485 детей). Данный показатель почти в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил и Ирбитском муниципальном образовании.

В медорганизации области с предварительными диагнозами: