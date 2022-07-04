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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июля 2022, 18:33

Более 41 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

клещ

В Екатеринбурге зарегистрировано 14 112 пострадавших от клещей. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 41 195 пострадавших от присасывания клещей (из них 7 485 детей). Данный показатель почти в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил и Ирбитском муниципальном образовании.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

  • "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 203 человека, из которых 46 детей. Подтвержден диагноз у 27 человек, в том числе у 5 детей;
  • "клещевой иксодовый боррелиоз" — 424 человека, из них 102 ребенка. Подтвержден диагноз у 132 человек, в том числе у 14 детей.

Областная газета Свердловской области

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