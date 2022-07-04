Более 41 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 41 195 пострадавших от присасывания клещей (из них 7 485 детей). Данный показатель почти в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил и Ирбитском муниципальном образовании.
В медорганизации области с предварительными диагнозами:
- "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 203 человека, из которых 46 детей. Подтвержден диагноз у 27 человек, в том числе у 5 детей;
- "клещевой иксодовый боррелиоз" — 424 человека, из них 102 ребенка. Подтвержден диагноз у 132 человек, в том числе у 14 детей.