Это не игрушки

В отделение торакальной хирургии с различными травмами поступает около 50 детей в год. Фото: Полина Зиновьева

Лето – традиционно в детских больницах напряженный период. Медики фиксируют всплеск травматизма. В этом году врачи говорят об опасной тенденции: все больше малышей поступают в больницы с ожогами пищевода от батареек. Согласно статистике, при такой травме каждый второй ребенок погибает.

Смертельный разряд

Даже обычный пульт от телевизора – только на первый взгляд безобидная игрушка для малыша. Дети легко вытаскивают батарейки и могут их проглотить. По словам заведующей торакальным отделением Областной детской больницы Елены Некрасовой, при попадании одноразового аккумулятора в организм ожог наступает буквально в первый час, повреждение стенок пищевода может быть необратимым, вплоть до летального исхода.

– Происходит не только химическое воздействие на организм, но и электрическое, и механическое. Когда батарейка проходит через пищевод, она встает в так называемых физиологических сужениях и дальше не продвигается. В таких местах она обжигает ткани электролитом, также идет механическое воздействие – батарейка давит на стенки пищевода, а когда замыкаются края батарейки, происходит электрический ожог. Все это приводит к тому, что прожигается стенка пищевода. Грубо говоря, образуется дырка, по научному – перфорация, – добавляет Елена Некрасова.

Часто в таких ситуациях страдают и соседние органы, в первую очередь – трахея. Самое опасное – это развитие трахеопищеводного свища. В истории были случаи, когда батарейка через стенку пищевода прожигала аорту – крупный сосуд, что неминуемо приведет к гибели. В ходе лечения таким детям требуется несколько операций, вплоть до замещения пищевода трансплантантом. При проглатывании батареек в 85 процентах случаев развиваются осложнения, которые в конечном итоге приводят к инвалидности.

– Был случай: к нам доставили ребенка в течение часа после попадания батарейки в организм, а у него уже было грубое повреждение стенки пищевода, произошел некроз, ткани омертвели. В этом году поступила к нам девочка двух лет: проглотила батарейку. У нее произошел тяжелый ожог трахеи, образовался трахеопищеводный свищ с воспалительным процессом. Девочка перенесла шесть хирургических операций, потому что стенка пищевода постоянно расплавлялась дальше и дальше. Ведь даже после того, как батарейка удалена, ее негативное воздействие продолжается еще какое-то время. Девочке пришлось удалить пищевод, потому что не происходило заживление. У нас уже не было технической возможности его сохранить, он практически полностью сгорел. Малышка до сих пор у нас наблюдается и получает лечение.

Трубочиста под замок

Еще один источник опасности в каждом доме – различные чистящие средства. По словам медиков, раньше преобладали ожоги уксусной кислотой, сейчас же, в связи с развитием средств бытовой химии, появились чистящие средства на основе щелочей. Их используют для промывки труб и газовых плит. Эти жидкости агрессивны. Их даже использовать рекомендуется только в перчатках, руки сильно разъедает, но многие родители не понимают, что подвергают своих детей опасности и хранят бутылки с «химией» в доступных местах, например – в шкафу под раковиной. А малыши в раннем возрасте (от одного до трех лет) очень любознательны. В 80 процентах случаев с отравлением моющими средствами в больницу поступают дети как раз такого возраста, отмечают врачи.

– Достаточно буквально одного глотка маленькому ребенку, чтобы произошла трагедия, зачастую приводящая к инвалидности. Одна чайная ложка вещества вызывает серьезные ожоги, повреждения стенки пищевода, что приводит на первых стадиях к острому воспалению, а в последующем к тяжелым осложнениям. Ожоги щелочью – одни из самых опасных, после таких ожогов практически всегда происходит рубцевание. А это означает сложное и длительное лечение. Для того, чтобы в пищеводе не было рубцов, которые образуются в процессе заживления ожога, дети порой лежат в отделении год, а то и более. Требуется расширение пищевода (дилатация), иначе ребенок не сможет есть, – рассказывает заведующая торакальным отделением Областной детской больницы Елена Некрасова.

Скоро сезон

Родителям также стоит быть осторожнее с уксусной кислотой. Тем более, что скоро начнется сезон заготовок на зиму. В это время врачи традиционно фиксируют у детей увеличение количества ожогов эссенцией. Специалисты рекомендуют использовать в бытовых условиях девятипроцентный уксус. Он ожога не вызовет.

Иногда родители не замечают момента, когда ребенок проглотил что-то опасное. Нужно обязательно обращать внимание, если малыш перестал глотать или появилось избыточное слюнотечение, значит – что-то ребенку мешает. В таких случаях нужно экстренно вызывать скорую помощь. Потому что самим родителям не справиться. Также медики призывают мам и пап соблюдать элементарные меры безопасности.

– Уксус храните высоко. Средства бытовой химии также убирайте в шкаф и запирайте на ключ. Некоторые родители говорят: мой ребенок не сможет открыть бутылочку. Это заблуждение, еще как открывают. И не давайте маленьким детям игрушки на батарейках. Они вскрывают их и проглатывают батарейки. Часто родители дают в качестве игрушки детям пульты от телевизора. Этого я вообще не понимаю. Во-первых, это источник бактерий. Во-вторых, они могут вытащить кнопку и проглотить. И опять-таки батарейки. К сожалению, достаточно одного часа, чтобы наступила трагедия. Родители, будьте внимательны и следите за детьми, – констатировала Елена Некрасова.