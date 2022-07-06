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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июля 2022, 14:12

В Свердловской области выявлено 92 случая заражения коронавирусом за сутки

коронавирус

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 150 гражданам. Фото: Галина Соловьева

Еще 92 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 448 223.

Выздоровело за все время 435 937 свердловчан, в том числе 98 — за последние сутки. Госпитализировано еще 33 человека. С начала пандемии скончалось 10 756 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 150 гражданам. За все время — 18 448 451 случай, сообщает федеральный оперштаб.

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