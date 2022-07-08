На Среднем Урале за сутки выявлено 92 случая заражения коронавирусом

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 464 гражданам. Фото: Александр Исаков

Еще 92 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 448 405.

Выздоровело за все время 436 092 свердловчанина, в том числе 56 — за последние сутки. Госпитализировано еще 14 человек. С начала пандемии скончалось 10 756 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 464 гражданам. За все время — 18 455 274 случай, сообщает федеральный оперштаб.