В Богдановиче открылась собственная диализная клиника

Новое медучреждение в Богдановиче готово принимать до 138 пациентов в сутки и работать в три смены. Фото: Галина Соловьева

В Богдановиче торжественно открылась собственная диализная клиника. Это последний медицинский центр из пяти запланированных по инвестпроекту в регионе, который реализован Уральским медицинским центром (УМЦ) при содействии правительства Свердловской области и Агентства по привлечению инвестиций.

Новое медучреждение готово принимать до 138 пациентов в сутки и работать в три смены. Теперь жителям Богдановича не придется добираться долгих три часа на диализ в Асбест.

"Пациенты, которые проходят процедуру гемодиализа, имеют серьезные заболевания, не всегда способны физически преодолевать даже небольшие расстояния. В диализном центре Богдановича будут получать медицинское обслуживание пациенты из Камышловского городского округа, городского округа Сухой Лог, Пышминского городского округа и Талицкого городского округа. А ведь раньше пациенты из Талицкого городского округа были вынуждены по 300 километров ездить в Тюмень", — сказала на открытии председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По словам директора Уральского медицинского центра Елены Мироновой, в диализный центр в Богдановиче вложено 93 миллиона рублей. Помещение клиники рассчитано на одновременное проведение диализа для 23 человек.

"Данный проект имеет колоссальную социальную значимость для уральцев. Открытие новых клиник не только улучшит качество жизни диализных пациентов, но и будет способствовать созданию 70 рабочих мест, общий объем инвестиций, вложенных в проект, составил более 300 миллионов рублей", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Отметим также, что в рамках инвестпроекта в Свердловской области открыты диализные центры в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском и Богдановиче.