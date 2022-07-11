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11 июля 2022, 13:39

Еще 96 случаев ковида выявили в Свердловской области

коронавирус

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 097 гражданам. Фото: Александр Исаков

На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 96 граждан. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 448 687.

Выздоровело за все время 436 255 свердловчан, в том числе 51 — за последние сутки. Госпитализировано еще 4 человека. С начала пандемии скончалось 10 756 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 3 097 гражданам. За все время зарегистрировали 18 465 308 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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