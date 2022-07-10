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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 июля 2022, 12:42

Роспотребнадзор: Ковид сейчас практически неотличим от ОРВИ

  Юлия Пастух
Девушка на кровати

По словам эпидемиологов, ковид по-прежнему может вызвать обострения различных заболеваний. Фото: Галина Соловьева

В настоящее время симптомы COVID-19 практически неотличимы от других ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем не менее, по ее словам, ковид остается коварным. "Он может вызвать обострения различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — передает РИА Новости.

Эксперт напомнила о необходимости обращения к врачу при затягивании проявления симптомов, а для восстановления после коронавируса рекомендовала чаще бывать на свежем воздухе и выполнять дыхательную гимнастику.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все оставшиеся ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, масочный режим и запрет на работу заведений общепита по ночам.

Областная газета Свердловской области

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