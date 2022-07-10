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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 июля 2022, 15:03

За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 95 человек подтвердили коронавирус.

55 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки двух зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 359 новых случаев COVID-19.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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