За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 95 человек подтвердили коронавирус.

55 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки двух зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 359 новых случаев COVID-19.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19.