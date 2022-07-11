Около 11,6 тысяч жителей Невьянска остались без воды из-за коммунальной аварии

В настоящее время специалистами проводятся аварийные работы. Фото: прокуратура Свердловской области

Сегодня утром в Невьянске на Максима Горького произошла коммунальная авария. В связи с этим без холодной воды остались жители домов по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева, Мартьянова.

Без холодного водоснабжения остались 83 многоквартирников, в которых проживают около 11,6 тыс. человек, а также 8 социальных объектов. В настоящее время специалистами проводятся аварийные работы на магистральном трубопроводе, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Отмечается, что Невьянской городской прокуратурой организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих организаций. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.