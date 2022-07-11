Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июля 2022, 10:47

Около 11,6 тысяч жителей Невьянска остались без воды из-за коммунальной аварии

коммунальная авария

В настоящее время специалистами проводятся аварийные работы. Фото: прокуратура Свердловской области

Сегодня утром в Невьянске на Максима Горького произошла коммунальная авария. В связи с этим без холодной воды остались жители домов по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева, Мартьянова.

Без холодного водоснабжения остались 83 многоквартирников, в которых проживают около 11,6 тыс. человек, а также 8 социальных объектов. В настоящее время специалистами проводятся аварийные работы на магистральном трубопроводе, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Отмечается, что Невьянской городской прокуратурой организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих организаций. При наличии оснований будут приняты необходимые меры. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.07.2022, 20:11 / Общество
На свердловских водоемах утонули уже 16 человек
11.07.2022, 19:43 / Общество
Новый мост Нижнего Тагила назвали в честь Луганска
11.07.2022, 19:02 / Общество
Парашютисты авиалесоохраны тушат пожар в Серовском лесничестве
11.07.2022, 18:05 / Политика
Президент РФ подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех украинцев
11.07.2022, 17:40 / Общество
В Свердловской области выросло качество лабораторных исследований