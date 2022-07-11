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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июля 2022, 15:43

Роспотребнадзор рассказал свердловчанам, как не перегреться на рабочем месте

  Влад Гашенко
Свердловчане спасаются от жары

Санитарные врачи напомнили свердловчанам о мерах при работе в условиях жаркой погоды. Фото: Павел Ворожцов

Санитарные врачи напомнили свердловчанам о мерах профилактики при работе в условиях жаркой погоды. Речь идет о людях, которые трудятся на открытом воздухе и в помещениях без кондиционера.

Как ранее писала "Областная газета", жаркая погода в Свердловской области продержится вплоть до выходных. Поэтому региональное Управление Роспотребнадзора напоминает гражданам, трудящимся на улице, что в 32,5 градусов жары необходимо каждые 15-20 минут делать перерывы в охлаждаемых помещениях. При этом трудовая смена не должна превышать 4-5 часов для работников в спецодежде и 1,5-2 часа для тех, кто без нее.

Работу в помещениях лучше сокращать на час, когда температура воздуха там приблизилась к 28,5 °C, на два часа —  при 29 °C и на четыре часа, если воздух прогрелся до 30,5 °C. Особо внимательными стоит быть тем, кто трудится в помещении, где есть кондиционер. Температуру системы стоит поддерживать на уровне 24-25 °C, чтобы избежать последствия резкого температурного перепада.

Также стоит обращать внимание на питьевой режим – температуру воды и ее количество. Рекомендуемая температура жидкости, по мнению санитарных врачей, должна составлять +10... +15 °C. Пить воду нужно часто и понемногу. Если вы работаете на улице при 30-градусной жаре, то нужно выпивать не менее 0,5 л жидкости в час.

"Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов", – пояснили в надзорном ведомстве.

Областная газета Свердловской области

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