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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 июля 2022, 17:40

В Свердловской области выросло качество лабораторных исследований

  Влад Гашенко
Исследования в лаборатории

В больницах Свердловской области выросли качество и скорость лабораторных исследований. Фото: Алевтина Трынова

В больницах Свердловской области выросли качество и скорость лабораторных исследований. К такому выводу в медучреждениях пришли при оценке эффекта от оборудования, которое специалисты получили по регпрограмме модернизации первичного звена и в рамках национального проекта "Здравоохранение". 

В частности, оборудование, которое поступило в Краснотурьинскую горбольницу по нацпроекту "Здравоохранение", позволило проводить диагностику предраковых заболеваний у женщин методом жидкостной цитологии. По данным департамента информационной политики региона, эффективность таких  исследований повысилась в разы: за первый год — более чем в 17 раз. В этом году свыше ста свердловчанок направили на лечение, большинство — на той стадии болезни, когда прогноз гарантированно благоприятен.

В центральной районной больнице Артемовского меньше чем за полтора года провели почти 23 тысячи исследований показателей свертываемости в крови с помощью автоматического анализатора гемостаза. 

"До приобретения аппарата коагулограммы выполнялись вручную, это было очень медленно и не всегда точно. Сейчас тот же объем исследований, который проводился прежде с утра до позднего вечера, делается за час", — рассказывает руководитель отделения лабораторной диагностики Артемовской ЦРБ Надежда Харюшина.

Благодаря регпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения" в больнице Ревды в 2021 году появился экспресс-анализатор, который помогает вовремя диагностировать сердечные проблемы у пациентов и назначать лечение.

Новые автоматизированные анализаторы позволяют горбольнице Каменска-Уральского делать лабораторные исследования и направлять их результаты врачу в день поступления проб. Таких аппаратов в лаборатории два, и в каждый из них можно загрузить 90 проб.

Передовой биохимический анализатор крови год назад получила и лаборатория Сысертской больницы. Аппарат способен за один цикл загрузки вместить 80 образцов крови и выполнить 640 лабораторных исследований. 

Автоматический биохимический анализатор, анализатор газов крови и электролитов, а также фотометрический анализатор и другое лабораторное оборудование приобретены для Верхнепышминской ЦГБ. Объем финансирования превысил 4,3 миллиона рублей. Благодаря обновлению оборудования примерно на треть сократилось время ожидания результатов анализов, а количество исследованных образцов выросло в два раза. 

Оснащение лабораторий всех медицинских учреждений Среднего Урала за последние три года вышло на новый уровень благодаря программам господдержки. 

Областная газета Свердловской области

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