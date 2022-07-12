Более 3 тысяч свердловчан пострадали от клещей за неделю

В Екатеринбурге зарегистрировано 14 990 человек, пострадавших от клещей (34% от общего числа). Фото: Галина Соловьева

С начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 44 202 пострадавших от присасывания клещей (на прошлой неделе сообщалось о 41 195 пострадавших). Из них 7 808 случаев — среди детей в возрасте до 17 лет.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших традиционно отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, а также городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

"клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 265 человек, из которых 58 детей. Подтвержден диагноз у 37 человек, в том числе у 7 детей;

"клещевой иксодовый боррелиоз" — 522 человека, из них 114 несовершеннолетних. Подтвержден диагноз у 180 человек, в том числе у 19 детей.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Присосавшегося к телу клеща также можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения. Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.