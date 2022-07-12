За сутки в Свердловской области выявили 99 случаев COVID-19

75 человек за указанный период выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 99 человек подтвердили коронавирус.

75 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 40 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа от коронавируса скончался 1 человек.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 002 новых случая COVID-19.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19.