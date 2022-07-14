За сутки в Свердловской области выявили 111 случаев COVID-19

99 человек за указанный период выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 111 человек подтвердили коронавирус.

99 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 35 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один человек от коронавируса не умер.

Напомним, в Свердловской области отмечается рост случаев COVID-19. Накануне наСреднем Урале инфекцию выявили у 108 граждан.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19.