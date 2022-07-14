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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июля 2022, 15:43

В Свердловской области студентов-медиков вернут в родные села новыми выплатами

медработник

Благодаря реализации программы "Земский доктор", "Земский фельдшер" в отрасль с 2012 года привлечено 963 медработника. Фото: Галина Соловьева

От 500 тысяч до 1,5 млн рублей смогут получить свердловские студенты-медики и выпускники медколледжей. Для этого им нужно будет вернуться в родные поселки и деревни по окончании обучения.

Изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам утвердил на сегодняшнем заседании правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Хочу отметить важность такого решения, как расширение программ "Земской доктор" и "Земской фельдшер". Теперь единовременные выплаты для обзаведения хозяйством будут получать и те медики, кто вернулся после обучения в свои родные села или малые города", — сказал глава Среднего Урала.

Ранее эта категория была не предусмотрена программами. Кроме того, размер выплат увеличен до 1,5 млн рублей, уточнили в департаменте информполитики региона.

Благодаря реализации программы "Земский доктор", "Земский фельдшер" в отрасль с 2012 года привлечено 963 медицинских работника (из них 655 врачей и 308 фельдшеров).

Добавим, выплаты осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Областная газета Свердловской области

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