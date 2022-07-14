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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 июля 2022, 17:51

В Березовском прошли учения по отработке действий на случай вспышки холеры

  Юлия Пастух
Березовская ЦРБ, учения

Холера — острая инфекционная болезнь с высокой скоростью распространения. Фото: пресс-служба Березовской ЦРБ (из официальной группы "ВКонтакте")

В центральной городской больнице Березовского врачи отработали действия в случае возникновения холеры.

В ходе учений медработники проанализировали и освоили необходимые действия диспетчера скорой помощи, правила составления анамнеза больного. Также врачам рассказали о том, куда необходимо сообщать об очаге заболевания и как отправить бригады на такой выезд, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: пресс-служба Березовской ЦРБ (из официальной группы "ВКонтакте")

Переодетые в защитные костюмы медработники также показали тактику ведения пациента. А именно: санобработку, сбор эпидемиологического анамнеза, забор анализов и отправку их в лабораторию с соблюдением правил инфекционной безопасности, утилизацию отходов.

Фото: пресс-служба Березовской ЦРБ (из официальной группы "ВКонтакте")

Врачи пояснили, что холера — острая инфекционная болезнь с высокой скоростью распространения. При подозрении на холеру необходимо сразу обращаться за специализированной помощью, не дожидаясь обезвоживания, которое может наступить достаточно быстро. Также важно отказаться от использования общей канализации, чтобы минимизировать распространение инфекции.

Областная газета Свердловской области

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