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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июля 2022, 13:49

За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Девушка на кровати с аптечкой в руках

105 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 113 человек подтвердили коронавирус.

105 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 21 зараженного COVID-19. За прошедшие 24 часа 2 человека скончались от коронавируса.

Напомним, в Свердловской области отмечается рост случаев COVID-19. Накануне на Среднем Урале инфекцию выявили у 111 человек.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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