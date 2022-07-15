За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев COVID-19

105 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 113 человек подтвердили коронавирус.

105 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 21 зараженного COVID-19. За прошедшие 24 часа 2 человека скончались от коронавируса.

Напомним, в Свердловской области отмечается рост случаев COVID-19. Накануне на Среднем Урале инфекцию выявили у 111 человек.

Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19.