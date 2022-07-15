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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июля 2022, 16:40

В России сохранили требование о сдаче тестов на ковид прилетающим из-за рубежа

  Юлия Пастух
Тестирование на ковид в аэропорту

Требование о самоизоляции до получения результата ПЦР-теста отменили. Фото: Павел Ворожцов

Прилетающим из-за рубежа россиянам по-прежнему нужно сдавать ПЦР при отсутствии COVID-сертификата. 

"В течение трех дней после прибытия необходимо сдать ПЦР-тест. Если у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется. Отменено требование о самоизоляции до получения результата теста", — сообщает Роспотребнадзор Свердловской области в telegram-канале. Однако в любом случае по прилете необходимо будет заполнить анкету прибывающего.

В ведомстве отмечают, гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые приезжают по суше, тестирование и заполнение анкет не требуется.

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Областная газета Свердловской области

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