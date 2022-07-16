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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 июля 2022, 10:57

В России изменили порядок выплат медикам за борьбу с COVID-19

  Юлия Пастух
Медицинский работник в защитном костюме

Предыдущие коронавирусные выплаты приостанавливаются до 31 декабря 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Российские медики, работающие с больными COVID-19, будут получать компенсационные выплаты по новой схеме.

Согласно подписанному президентом РФ указу, приостанавливается предоставление дополнительных страховых гарантий в связи с улучшением эпидситуации. Теперь медработники будут получать компенсационные выплаты в 25% от оклада.

"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении правительства.

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Областная газета Свердловской области

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