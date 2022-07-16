В России изменили порядок выплат медикам за борьбу с COVID-19

Предыдущие коронавирусные выплаты приостанавливаются до 31 декабря 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Российские медики, работающие с больными COVID-19, будут получать компенсационные выплаты по новой схеме.

Согласно подписанному президентом РФ указу, приостанавливается предоставление дополнительных страховых гарантий в связи с улучшением эпидситуации. Теперь медработники будут получать компенсационные выплаты в 25% от оклада.

"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении правительства.

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