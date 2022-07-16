За сутки на Среднем Урале выявили 126 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 126 человек подтвердили коронавирус.
111 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали 56 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа 2 человека скончались от коронавируса.
Напомним, в Свердловской области отмечается рост случаев COVID-19. Накануне на Среднем Урале инфекцию выявили у 113 человек.
Как ранее писала "Областная газета", 1 июля в связи со стабилизацией эпидситуации Роспотребнадзор снял в России все ограничения по COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале