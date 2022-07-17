Как отличить оспу обезьян от аллергии

В отличие от оспы обезьян аллергические высыпания сопровождаются зудом. Фото: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перепутать оспу обезьян с аллергической крапивницей. Обе болезни протекают с высыпаниями.

По данным санврачей, при заражении оспой обезьян сыпь чаще всего появляется на лице, ладонях и подошвах стоп. В редких случаях их хочется почесать. А вот аллергическая реакция часто сопровождается зудом и проявиться может в разных местах.

Если говорить о температуре, то у заболевших оспой обезьян в первые же сутки температура поднимается выше 38 градусов. При аллергии градусник покажет до 37,5 градусов. Также в числе симптомов первой болезни, не имеющих отношения ко второй, — интенсивная головная боль, боль в суставах и мышцах, выраженная слабость, увеличение лимфатических узлов.

Напомним, 12 июля стало известно о первом подтвержденном случае завоза оспы обезьян в Россию. Острое вирусное заболевание выявили у молодого человека после его возвращения из Португалии.

Что такое оспа обезьян и что нужно знать о заболевании читайте тут.

Читайте также:

Роспотребнадзор: возможность тестирования на вирус оспы обезьян есть во всех регионах РФ.