Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 июля 2022, 13:40

Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает расти

коронавирус

Масочный режим в регионе уже не действует. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирусом заразились 144 жителя Свердловской области. 16 июля сообщалось о 126 случаях, а днем ранее о 113.

Общее число подхвативших COVID-19 в регионе достигло 449 388. Из них 436 850 уже выздоровело (108 человек выписались из больниц за последние сутки). Госпитализировано еще 6 граждан. За последние 24 часа скончался 1 ковид-пациент, с начала пандемии — 10 764.

В России за сутки коронавирус подтвердили у 4 664 граждан. За все время зарегистрировали 18 490 296 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.07.2022, 17:59 / Общество
В Свердловской области ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
17.07.2022, 17:00 / Общество
В Свердловскую область идут похолодание и грозы
17.07.2022, 16:07 / Общество
100 детей из ДНР прибыли на отдых в Свердловскую область
17.07.2022, 15:15 / Общество
Потерявшуюся под Североуральском пенсионерку нашли с переохлаждением
17.07.2022, 14:37 / Общество
Космонавт Олег Артемьев обратился к участникам Царских дней. Видео