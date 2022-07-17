Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает расти

Масочный режим в регионе уже не действует. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирусом заразились 144 жителя Свердловской области. 16 июля сообщалось о 126 случаях, а днем ранее о 113.

Общее число подхвативших COVID-19 в регионе достигло 449 388. Из них 436 850 уже выздоровело (108 человек выписались из больниц за последние сутки). Госпитализировано еще 6 граждан. За последние 24 часа скончался 1 ковид-пациент, с начала пандемии — 10 764.

В России за сутки коронавирус подтвердили у 4 664 граждан. За все время зарегистрировали 18 490 296 случаев, сообщает федеральный оперштаб.