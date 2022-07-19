От укусов клещей пострадали больше 45,6 тысячи свердловчан

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Фото: Александр Исаков

С начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 45 643 пострадавших от присасывания клещей. Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксирован 7 931 случай.

33,6% всех пострадавших (15 358 человек) — жители Екатеринбурга, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Чаще всего в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, а также городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

"клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 290 человек, из которых 62 детей. Подтвержден диагноз у 43 человек, в том числе у 7 детей;

"клещевой иксодовый боррелиоз" — 574 человека, из них 119 несовершеннолетних. Подтвержден диагноз у 238 человек, в том числе у 25 детей.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Также его можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения. Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.