Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 июля 2022, 10:53

От укусов клещей пострадали больше 45,6 тысячи свердловчан

клещ

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Фото: Александр Исаков

С начала сезона на территории Свердловской области зарегистрировано 45 643 пострадавших от присасывания клещей. Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксирован 7 931 случай.

33,6% всех пострадавших (15 358 человек) — жители Екатеринбурга, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что клещи нападали на жителей 66 свердловских муниципалитетов. Чаще всего в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, а также городских округах Дегтярск, Верхняя Тура, Верхний Тагил.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

  • "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 290 человек, из которых 62 детей. Подтвержден диагноз у 43 человек, в том числе у 7 детей;
  • "клещевой иксодовый боррелиоз" — 574 человека, из них 119 несовершеннолетних. Подтвержден диагноз у 238 человек, в том числе у 25 детей.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Также его можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения. Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.

Фото: предоставлено пресс-службой управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.07.2022, 13:53 / Общество
За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 169
19.07.2022, 13:50 / Общество
Приезжающим за работой на Средний Урал хотят платить по 117 тысяч рублей
19.07.2022, 13:13 / Общество
В Свердловской области второй день подряд "минируют" суды
19.07.2022, 13:01 / Экономика
Российские ретейлеры дадут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику
19.07.2022, 12:09 / Общество
Екатеринбурженка устроила пожар в 15-этажке, залив горящее масло водой