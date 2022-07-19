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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 июля 2022, 13:53

За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 169

  Юлия Пастух
Медицинский работник в защитном костюме

2 пациента с коронавирусом скончались. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале продолжает отмечаться рост случаев COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе еще у 169 человек подтвердили коронавирус.

91 человек за указанный период выздоровел. Госпитализировали 47 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа 2 пациента скончались от коронавируса.

Напомним, 15 июля на Среднем Урале выявили 111 случаев инфицирования, 16 июля — 126, 17 июля — 144. Вчера сообщалось о 147 зараженных.

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Областная газета Свердловской области

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