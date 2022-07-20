В России испытывают тест-систему для выявления оспы обезьян

Тест-система проходит испытания. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно о двух разработках Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые помогут в борьбе с оспой обезьян. Речь идет о тест-системе и вакцине.

По данным агентства, тест-система проходит испытания и готовится к регистрации. В свою очередь универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы (включая актуальные штаммы оспы обезьян) прошла доклинические испытания на безопасность. Теперь идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности, пишет ТАСС.

Напомним, 12 июля стало известно о первом подтвержденном случае завоза оспы обезьян в Россию. Острое вирусное заболевание выявили у молодого человека после его возвращения из Португалии.

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