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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 июля 2022, 10:53

Зафиксирован первый случай смерти от клещевого энцефалита на Среднем Урале

клещи

Свердловчанин имел тяжелую сопутствующую патологию и поздно обратился за медпомощью. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области умер пациент с клещевым энцефалитом. Это первый подобный случай с начала 2022 года.

"За истекший период 2022 года зарегистрирован 1 летальный исход от клещевого энцефалита среди заболевших, с серологически подтвержденным диагнозом клещевой вирусный энцефалит", — сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что заболевший не был привит против клещевого энцефалита. Также свердловчанин имел тяжелую сопутствующую патологию и поздно обратился за медпомощью.

Кстати, в регионе диагноз "клещевой вирусный энцефалит" подтвержден у 43 человек, в том числе у 7 детей; "клещевой иксодовый боррелиоз" — у 238 человек, в том числе у 25 детей.

Гражданам напоминают, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки проводятся круглогодично, сделать их можно в любое время года. Особенно актуально это перед сезоном выезда на природу.

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Областная газета Свердловской области

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