За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 182

На Среднем Урале продолжают фиксировать рост случаев COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе еще у 182 человек подтвердили коронавирус.
123 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали 43 зараженных ковидом. За прошедшие 24 часа ни один пациент от коронавируса не умер.
Напомним, 15 июля на Среднем Урале выявили 111 случаев инфицирования, 16 июля — 126, 17 июля — 144 ,18 июля — 147. Вчера сообщалось 169 зараженных.
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