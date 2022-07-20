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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 июля 2022, 13:17

За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 182

  Юлия Пастух
Человек в защитном костюме

123 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале продолжают фиксировать рост случаев COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе еще у 182 человек подтвердили коронавирус.

123 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали 43 зараженных ковидом. За прошедшие 24 часа ни один пациент от коронавируса не умер.

Напомним, 15 июля на Среднем Урале выявили 111 случаев инфицирования, 16 июля — 126, 17 июля — 144 ,18 июля — 147. Вчера сообщалось 169 зараженных.

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Областная газета Свердловской области

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