По России выявили еще 6 391 нового пациента с ковидом, а в Свердловской области — 178

В Москве за день ковид подхватили 1 763 человека. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявили 6 391 новый случай заражения коронавирусом, 178 из которых приходится на Свердловскую область. При этом выздоровело по стране еще 4 529 пациентов.

В Москве за день ковид подхватили 1 763 человека, в Санкт-Петербурге — 604, а в Московской области — 637. Общее количество случаев заражения по всей стране составляет 18 511 120, из которых 17 924 372 завершились выздоровлением.

За прошедшие сутки было госпитализировано 1 195 пациентов. Болезнь унесла жизни еще 42 россиян.

В Свердловской области за последний день лабораторно подтвердили 178 новых случаев заражения, 29 человек были доставлены в больницы, 131 пациент выздоровел, 2 скончались.