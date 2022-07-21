Свердловский минздрав: неразборчивый прием лекарств может превратить водителя в пешехода

Необходимо тщательно знакомиться с инструкцией и противопоказаниями. Фото: Павел Ворожцов

Лишиться водительского удостоверения можно не только выпив алкоголь, но и, казалось бы, обычную таблетку. Свердловчанам рассказали, как неразборчивый прием лекарств может превратить водителя в пешехода.

По данным специалистов кабинета медицинского освидетельствования Областной наркологической больницы, к несовместимым с вождением лекарственным средствам относятся:

антидепрессанты, нейролептики, препараты лития, снотворное или успокаивающее — все они вызывают замедленность реакций и сонливость;

препараты понижающие давление;

лекарства от аллергии;

болеутоляющие, где в составе ацетилсалициловая кислота;

жаропонижающие на основе парацетамола.

Действие некоторых препаратов может ухудшать зрение, вызывать сонливость, слабость, головокружение и заторможенность, а другие, напротив, становятся причиной психомоторного возбуждения. Также есть лекарства, которые незаметно для человека искажают его восприятие окружающей обстановки, говорится на сайте минздрава Свердловской области.

"Многие лекарственные препараты крайне нежелательно принимать водителям. Поэтому рекомендую в обязательном порядке знакомиться с инструкцией к лекарственным препаратам, обращать внимание на пункты, где указывается информация о влиянии на способность управлять автомобилем", — подчеркнул главный нарколог УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.