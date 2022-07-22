Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 июля 2022, 17:45

На Среднем Урале зафиксирован второй смертельный случай от укуса клеща

  Юлия Пастух
Клещ

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано на сегодняшний день 334 человека. Фото: Александр Исаков

На Среднем Урале скончался еще один человек от укуса клеща. Он не был привит от клещевого энцефалита и поздно обратился за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 22 июля в регионе 46 196 человек пострадали от присасывания клещей. Среди детей зафиксировано 7 982 случая.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" на сегодняшний день госпитализировано 334 человека, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 652 человека.

Начиная со второй декады июля регистрируется снижение активности клещей, однако риски заражения клещевыми инфекциями сохраняются вплоть до 2-3 декады октября. Гражданам напоминают о важности вакцинации. Прививки ставятся круглогодично.

Напомним, на днях стало известно о первом летальном исходе от клещевого энцефалита. Человек так же не поставил прививку и затянул с визитом к врачам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.07.2022, 20:00 / Общество
К концу недели на Средний Урал вернется 30-градусная жара
22.07.2022, 18:00 / Общество
В Екатеринбурге открылась ярмарка продукции из ГУФСИН
22.07.2022, 17:45 / Общество
На Среднем Урале зафиксирован второй смертельный случай от укуса клеща
22.07.2022, 17:13 / Общество
До понедельника Свердловскую область накроет смог
22.07.2022, 16:50 / Общество
Владимир Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки 7%