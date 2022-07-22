На Среднем Урале зафиксирован второй смертельный случай от укуса клеща

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано на сегодняшний день 334 человека. Фото: Александр Исаков

На Среднем Урале скончался еще один человек от укуса клеща. Он не был привит от клещевого энцефалита и поздно обратился за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 22 июля в регионе 46 196 человек пострадали от присасывания клещей. Среди детей зафиксировано 7 982 случая.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" на сегодняшний день госпитализировано 334 человека, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 652 человека.

Начиная со второй декады июля регистрируется снижение активности клещей, однако риски заражения клещевыми инфекциями сохраняются вплоть до 2-3 декады октября. Гражданам напоминают о важности вакцинации. Прививки ставятся круглогодично.

Напомним, на днях стало известно о первом летальном исходе от клещевого энцефалита. Человек так же не поставил прививку и затянул с визитом к врачам.