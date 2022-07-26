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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 июля 2022, 13:15

В Свердловской области выявили 151 новый случай COVID-19

коронавирус

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 183 гражданам. Фото: Галина Соловьева

Еще 151 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 450 844.

Выздоровело за все время 438 208 свердловчан, в том числе 124 — за последние сутки. Госпитализировано еще 57 человек. С начала пандемии скончались 10 775 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 183 гражданам. За все время — 18 545 009 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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