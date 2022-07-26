С самой северной базы санавиации в Свердловской области совершено 100 вылетов

В строительстве вертолетной площадки большую поддержку оказала Национальная служба санитарной авиации (НССА). Фото: департамент информполитики Свердловской области

За год с самой северной на Среднем Урале базы санитарной авиации, расположенной в Краснотурьинске, совершено более 100 вылетов. Время эвакуации тяжелых пациентов из этого района в областной центр сократилось в разы и теперь занимает около 2 часов.

Как отметили в департаменте информполитики региона, в труднодоступных населенных пунктах живут малочисленные народности. Кроме того, там сконцентрированы популярные туристические маршруты. Открытие базы санавиации в Краснотурьинске было необходимо для повышения качества оказания экстренной медицинской помощи.

Один из вызовов поступил из поселка Пуксинки в Гаринском ГО (в 150 км от центра Северного управленческого округа). Мужчина почувствовал себя плохо после случайного падения, состояние с каждой минутой ухудшалось. Сухопутной дороги до поселка нет, по воде пришлось бы добираться полдня. На помощь пришла авиабригада территориального Центра медицины катастроф. Медики вылетели к пострадавшему из Краснотурьинска.

"Летать в отдаленные села, куда невозможно добраться по земле – нам не привыкать. Главное, чтобы было хорошее место для посадки воздушной скорой помощи. В Пуксинке приземлились в поле у местной пристани. Время в пути составило меньше часа, столько же − с пациентом назад. В состоянии средней тяжести мужчину доставили в Краснотурьинскую городскую больницу", − рассказал главный анестезиолог-реаниматолог ТЦМК Петр Еговцев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, вертолетная площадка в Краснотурьинске была открыта в августе 2021 года.