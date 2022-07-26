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26 июля 2022, 12:00

Дмитрий Чернышенко призвал регионы развивать электронную запись к врачу

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Регионам предстоит подготовка планов мероприятий по их созданию. Фото: Галина Соловьева

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов подключить сервис "Запись к врачу" к порталу госуслуг. Это необходимо сделать до конца года.

Вопрос формирования витрин данных для создания экосистемы цифровых сервисов обсуждался на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ).

"При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент. Мы отмечаем, что в рамках пилотного проекта в Башкирии, Дагестане, Калуге, ЯНАО, Оренбурге качество предоставления услуги существенно выросло. Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт", — сказал Дмитрий Чернышенко.

В течение месяца Минцифры разработает единые классификаторы и требования к витринам данных. Регионам в свою очередь предстоит подготовка планов мероприятий по их созданию. С сентября эта работа будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.

Областная газета Свердловской области

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