COVID-19 вернулся

Врачи рекомендуют свердловчанам в августе пройти ревакцинацию от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Заболеваемость COVID-19 в России в последние недели снова в плюсе. Значительный рост отмечается в столице, графики поползли вверх и в регионах. В Свердловской области число инфицированных пока растет невысокими темпами. Эксперты заявляют о приближающейся новой волне коронавирусной инфекции.

Волна накатывает

В Свердловской области масочный режим отменили 4 июня. Ковидные ограничения по всей России были отменены 1 июля. Но уже через несколько дней СМИ заговорили о новой волне. Рост заболеваемости традиционно начался с Москвы. Аналогичная ситуация по всему миру – только за первую неделю июля динамика составила плюс 30 процентов. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже призывают использовать все разработанные ранее меры, чтобы снизить распространение вируса. Среди них – ношение масок, дистанцирование, изоляция на время болезни, частое мытье рук, избегание закрытых помещений с плохой вентиляцией и мест скопления людей.

Российские врачи поддерживают рекомендации ВОЗ. По их словам, новые варианты омикрона могут быть более заразны – базовое репродуктивное число (количество человек, которых заражает один пациент при полном отсутствии противоэпидемических мер) сейчас примерно 14, а исходно этот показатель составлял 2,6–3. То есть новый подвид омикрона более заразен. Поэтому защищать себя необходимо.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что коронавирусная инфекция остается опасным заболеванием и рекомендуют не забывать о базовых правилах предосторожности. Людям из уязвимых категорий (беременные, инвалиды, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. – Прим. ред.) советуют носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами. Сохраняется рекомендация по ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.

В Свердловской области уже начали следовать советам медиков. Вчера масочный режим ввели в региональном Заксобрании. На последнее заседание весенней сессии депутатов попросили прийти в средствах защиты и с отрицательными результатами ПЦР-теста. Возможно, эта мера станет обязательной. Последний раз маски в региональном парламенте надевали весной.

В свердловских больницах усилили контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Медработники в обязательном порядке проверяют температуру у всех пациентов при входе. Снова разделены потоки больных: тех, кто идет с симптомами ОРВИ, отправляют в отдельную очередь. Врачи рекомендуют свердловчанам в августе пройти ревакцинацию от коронавируса.

– Сейчас самое благоприятное время – с учетом того, что лето, как правило, это спокойный период. Сейчас снижен уровень заболеваемости ОРВИ. С сентября к нам начнет поступать вакцина против гриппа, поэтому лучше всего привиться от COVID-19 в ближайшие недели, чтобы выдержать с ней месячный интервал, – пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

«Кентавр» скачет в Россию

На данный момент доминирующими в России являются штаммы BA.4 и BA.5 (так называемые южноафриканские омикроны). Однако в середине июля появилась информация, что в Нидерландах обнаружили новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, который получил название «кентавр». Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 «кентавр» выявлены в Москве. Все они болеют в легкой форме.

– С приходом нового штамма мы фиксируем увеличение общего количества заболевших, и несмотря на его высокую заразность, ситуация характеризуется совершенно незначительным увеличением госпитализированных пациентов, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У экспертов пока нет единого мнения относительно степени заразности «кентавра». В Роспотребнадзоре пояснили, что особенности этого подварианта «омикрона» еще предстоит установить. Насколько он отличается от других подвидов, будет понятно в ближайшие недели. Пока только известно, что в целом симптомы «кентавра» схожи с «омикроном». У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. В конце прошлой недели ТАСС приводило мнение заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова: он считает, что «кентавр», как и все семейство штамма, отличается «большей заразительностью».

ВОЗ также пока не располагает информацией о том, как BA.2.75 сказывается на тяжести протекания болезни.

Эпидситуация По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области подтвердили коронавирус у 150 человек (сутками ранее у 150). Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 450 844. Выздоровели 438 208 свердловчан, в том числе 124 – за последние сутки. С начала пандемии от подтвержденного диагноза «коронавирус» скончались 10 775 граждан.