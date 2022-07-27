В России выявили более 9 тысяч новых заболевших коронавирусом

В Москве за день подтвердили 3 673 случая заболевания. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки по России зарегистрировали 9 027 новых пациентов с COVID-19, из которых 155 приходится на Свердловскую область. При этом в больницы было доставлено 1 628 россиян.

В Москве за день подтвердили 3 673 случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 946, а в Московской области — 596.

С начала пандемии в стране зафиксировали 18 554 036 случаев заражения, из которых 17 953 445 завершились выздоровлением. К слову, за прошедший день победить коронавирус удалось 5 115 пациентам. Скончались еще 36 человек.

На Среднем Урале за сутки выздоровели 113 пациентов, госпитализировано с COVID-19 30 свердловчан, 1 человек умер.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области был зафиксирован 151 случай заражения.