Новым штаммом коронавируса "кентавр" заразились 7 россиян

Штамм "кентавр" является разновидностью "омикрона". Фото: Галина Соловьева

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России новый штамм ковида "кентавр" выявили у 7 пациентов. Все они переносят болезнь в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

Штамм "кентавр" является разновидностью "омикрона", которым болеет около 75% пациентов с коронавирусом, сообщает "Российская газета".

"Следует вспомнить летние месяцы до пандемии — заболеваемость вирусными инфекциями была и никуда не девалась. Обычно ОРВИ или энтеровирусную инфекцию привозили из отпуска. После возвращения домой часто болели и те, кто отдыхал, и члены семьи, которые инфицировались от вернувшихся туристов. Перемена климата, часовых поясов часто приводила к повышению уязвимости организма к различным инфекционным агентам", — пояснила Наталья Пшеничная.

Отметим, что "кентавр" впервые был зафиксирован в Индии. Учение заявили, что он отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным и устойчивым к антителам против коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 9 027 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 22 апреля.