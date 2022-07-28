За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19

136 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 158 человек подтвердили коронавирус.

136 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 31 зараженного COVID-19. Ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19.

Напомним, что накануне в России зарегистрировали 9 027 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 22 апреля. На Среднем Урале вчера было выявлено 155 случаев коронавируса.