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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 июля 2022, 13:59

За сутки в Свердловской области выявили 158 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

136 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 158 человек подтвердили коронавирус.

136 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 31 зараженного COVID-19. Ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19.

Напомним, что накануне в России зарегистрировали 9 027 новых пациентов с COVID-19 — это максимум с 22 апреля. На Среднем Урале вчера было выявлено 155 случаев коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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