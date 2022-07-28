Кабмин России одобрил законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 28 июля. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Правительства 28 июля заявил, что законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами был согласован в установленном порядке и попросил членов кабмина поддержать документ. Премьер-министр Михаил Мишустин ответил положительно.

Согласно этому законопроекту, аптеки при дистанционной продаже рецептурных лекарств будут обязаны идентифицировать личность человека, которому они полагаются, и удостовериться, что препараты были доставлены именно ему. Проведение соответствующего эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях запланировано на период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.

"Татьяна Алексеевна [Голикова], я знаю, посвятила достаточно много времени согласительным совещаниям по этому вопросу. Президент дал нам соответствующее поручение. С Главным правовым управлением также отработано все. Поддерживаем", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Новый механизм покупки медикаментов призван повысить их доступность для граждан страны, включая маломобильных россиян.