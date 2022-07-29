290 тысяч переболевших ковидом уральцев прошли диспансеризацию

Обследование доступно всем россиянам от 18 лет. Фото: Павел Ворожцов

За первые 6 месяцев 2022 года 290 тысяч жителей УрФО прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Обследование проводят в поликлиниках, фельдшерских пунктах, центрах здоровья.

Программа медосмотров и диспансеризации населения, переболевшего коронавирусом, проводится с середины 2021 года. Она проходит в два этапа. На первом врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. На втором — уточняют диагноз и при необходимости проводят лечение. Обследование доступно всем россиянам от 18 лет вне зависимости от наличия работы, получения пенсии или нахождения в отпуске по уходу за ребенком, — напомнили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО.

"Бытует мнение, что здоровье — это дело врачей. Но, в первую очередь, это наша ответственность. Чем больше мы заботимся о своем организме, чем трепетнее относимся к здоровью, тем выше качество жизни, тем комфортнее мы живем, активнее двигаемся и с удовольствием проводим свободное время. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям УрФО с просьбой — своевременно проходите диспансеризацию, чтобы вовремя определить те сигналы, которые посылает ваш организм", — сказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Стоит отметить, уральцы также могут проверить свое здоровье в рамках программыобщей диспансеризации. Ее возобновили в 2022 году. Трудоустроенные россияне имеют право взять выходной для прохождения обследования, а работодатель обязан его оплатить.

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