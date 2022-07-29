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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 июля 2022, 13:30

В России выявили еще 11 422 случая ковида, 157 из них — на Среднем Урале

коронавирус

За все время в России подтвердили 18 576 973 случая заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьева

Еще 157 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 451 314.

Выздоровело за все время 438 552 свердловчанина, в том числе 95 — за последние сутки. Госпитализировано еще 20 человек. С начала пандемии скончались 10 776 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 11 422 гражданам. За все время — 18 576 973 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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