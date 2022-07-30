Врачи за сутки подтвердили более 12 тысяч случаев заражения ковидом в России

За день в Москве выявили 3 888 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 1 457, а в Московской области — 1 309. Фото: Павел Ворожцов

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 12 248 новых пациентов с коронавирусом, почти треть из которых приходится на Москву. 18 589 221 случай заболевания был подтвержден по стране с начала пандемии.

За день в Москве выявили 3 888 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 1 457, а в Московской области — 1 309.

Госпитализировали с коронавирусом еще 1 634 россиянина, 6 209 пациентов выздоровели, а 43 — скончались от инфекции.

В Свердловской области за сутки COVID-19 подхватили 159 человек, в больницы было доставлено 25 пациентов, 91 уралец выздоровел, скончался еще 1 зараженный.

Напомним, что днем ранее в России выявили 11 422 случая ковида.