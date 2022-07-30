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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 июля 2022, 15:47

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

лаборатория

На Нью-Йорк приходится четверть от всех случаев заболевания инфекцией в США. Фото: Павел Ворожцов

В Нью-Йорке зафиксирована вспышка оспы обезьян. Губернатор штата Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации.

По словам Кэти Хокул, на Нью-Йорк приходится четверть от всех случаев заболевания инфекцией в США.

"Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки [оспы обезьян]", — сказано на сайте администрации штата.

Ранее сообщалось, что до 31 июля на всей территории США могут ввести режим ЧС из-за оспы обезьян. 

На данный момент в Соединенных Штатах выявлено около 4 тысяч случаев заражения, в Нью-Йорке зарегистрировано 1 345 заболевших. В Калифорнии, которая является вторым штатом по количеству подтвержденных случаев инфицирования, зафиксировано 799 пациентов.

Всего по миру подтверждено свыше 22 тыс. заболевших в 79 странах. О первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян в России стало известно 12 июля. Роспотребнадзор сообщал, что возможность тестирования на вирус есть во всех регионах РФ.

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Областная газета Свердловской области

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