159 случаев COVID-19 выявили на Среднем Урале за сутки

Еще 159 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 451 632.
Выздоровело за все время 438 736 свердловчан, в том числе 93 — за последние сутки. Госпитализировано еще 8 человек. С начала пандемии скончались 10 777 граждан с подтвержденным диагнозом.
В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 12 498 гражданам. За все время — 18 601 719 случаев, сообщает федеральный оперштаб.
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