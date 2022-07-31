159 случаев COVID-19 выявили на Среднем Урале за сутки

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 12 498 гражданам. Фото: Галина Соловьева

Еще 159 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 451 632.

Выздоровело за все время 438 736 свердловчан, в том числе 93 — за последние сутки. Госпитализировано еще 8 человек. С начала пандемии скончались 10 777 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 12 498 гражданам. За все время — 18 601 719 случаев, сообщает федеральный оперштаб.